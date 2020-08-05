Почти 5% белорусов проголосовали в первый день досрочного голосования

Явка избирателей по итогам первого дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 4,98%. Такие данные опубликованы в среду на сайте Центризбиркома страны.
По сведениям ЦИК, наивысшая явка зафиксирована в Гомельской области (7,55%), самая низкая — в Гродненской (3,39%). В Витебской области проголосовали 5% избирателей, внесенных в списки, в Минской — 4,69%, в Могилевской — 4,66%, в Минске — 4,77%.
Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится по 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Отдать свой голос может любой избиратель, внесенный в списки. Подтверждения причин невозможности прийти на участок в основной день голосования 9 августа не требуется.
Всего, по информации ЦИК, в Беларуси зарегистрированы более 6,8 млн избирателей.
На пост президента Беларуси претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Двум претендентам — находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало — в регистрации отказано.
На предыдущих президентских выборах, состоявшихся в 2015 году, за пять дней досрочно проголосовали 36,05% избирателей. Общая явка составила 87,22%. За Лукашенко свои голоса отдали 83,5% граждан, принявших участие в волеизъявлении.
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