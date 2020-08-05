Житель США купил Lamborghini и Rolex на деньги, выделенные в качестве помощи государством

Бизнесмен из штата Техас купил предметы роскоши на средства, предназначенные для выплаты зарплат работников фирмы во время пандемии коронавируса. 29-летний Ли Прайс стал владельцем автомобиля Lamborghini и часов Rolex, часть денег он потратил в ночных клубах Хьюстона.

Прокуратура Южного округа Техаса во вторник предъявила Ли обвинения в предоставлении «ложных данных банкам, электронном мошенничестве, подлоге и противозаконных денежных операциях». Таким образом предприниматель получил доступ к заемным средствам на $1,6 млн, предоставляемым для выплаты зарплат сотрудникам частных предприятий во время пандемии коронавируса. Программа, подготовленная федеральным правительством США, нацелена на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Кредиты предоставляются на льготных условиях и прощаются, если средства в определенный срок израсходованы на сохранение штата сотрудников или оплату аренды помещений во время пандемии.

Прокуратура провела проверку в компании Price Enterprises и не обнаружила количество сотрудников с окладами, которые были перечислены в заявке на кредит. Лицо, названное главой фирмы, умерло в апреле 2020 года, за один месяц до направления заявки. Помимо покупки автомобиля суперкласса и дорогих наручных часов, бизнесмен тратил тысячи долларов в стриптиз-клубах Хьюстона, уточняет прокуратура. Одной из последних покупок был пикап Ford F-350, стоящий не менее $35 тыс.

Федеральные власти США с марта вложили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии.