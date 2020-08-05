Шмыгаль собирает селекторное совещание с мэрами по мерам карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов на тему ситуации с распространением коронавирусной болезни Covid-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

«Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы», — обратился к министрам премьер.

Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Также Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.