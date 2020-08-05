Зеленский наградил посмертно пятерых военных, погибших на Донбассе

Президент подписал указ «О награждении государственными наградами Украины», согласно которому орденом «За мужество» III степени наградили пятерых военнослужащих, погибших в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба Офиса президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Ильин (Илин), сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

«Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинский. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства», — отметил Зеленский.

Лейтенант Дмитрий Красногрудь погиб 13 июля вблизи Зайцево на Донетчине. Тогда сержант Ярослав Журавель был рядом с ним. В составе эвакуационной группы он вернулся на место подрыва, чтобы забрать тело командира. Гарантии безопасности украинскому командованию предоставила СММ ОБСЕ, которой боевики российско-оккупационных формирований пообещали соблюдать режим тишины. Однако оккупанты устроили засаду и открыли по группе огонь на поражение.

Получив ранение, Журавель самостоятельно наложил себе жгут, чтобы остановить кровотечение. Украинский беспилотник некоторое время снимал раненого разведчика, затем сержант пропал из зоны видимости, вероятно, спрятавшись в балке.

Медика Николая Илина (позывной — «Эстонец»), который пытался вытащить Журавля из зоны обстрела, боевики убили.

Раненый боец и тело медика остались в «серой зоне».

Тело разведчика Дмитрия Красногрудя, который подорвался на мине, 15 июля боевики передали украинским военным. Через день было передано тело медика Николая Илина, а 21 июля — тело сержанта Ярослава Журавля, погибшего в серой зоне от полученных во время вражеского обстрела ранений и неоказания помощи.

Сержант Алексей Золин, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского погиб 19 марта во время обстрела российскими оккупантами позиций украинских военных на Донбассе.

Оператор группы специального назначения 24-летний старший солдат Игорь Вивчаренко погиб 14 апреля, во время учений на полигоне в Донецкой области, когда произошел взрыв миномета. Тогда еще восемь военнослужащих получили ранения.