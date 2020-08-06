В Турции опровергли информацию о вспышке коронавируса на курортах

Министерство здравоохранения Турции опровергло в четверг утверждения о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах страны.
«Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле», — сообщили в Минздраве страны.
Накануне ряд российских сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Однако в действительности же глава Минздрава страны сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране.
Между тем в среду Коджа выразил надежду, что празднование на прошлой неделе праздника Курбан-байрам не приведет к серьезному росту числа новых случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.
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