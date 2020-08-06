Оппозиционные наблюдатели заявили о сотнях нарушений на выборах в Беларуси

Наблюдатели общественной кампании «Право выбора» за два дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси зафиксировали более 600 нарушений. Информация размещена в четверг на сайте кампании, объединяющей восемь политических и гражданских структур страны.

Всего, по данным независимых наблюдателей, зафиксировано 667 нарушений. Среди наиболее распространенных указаны отказ в допуске аккредитованных наблюдателей к наблюдению внутри помещения (46,18% от всех нарушений), несоответствие оформления помещения участка предложениям кампании по безопасной организации выборов (14,24%), несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателя (7,65%). Кроме того, упомянуты отказы в представлении информации со стороны избирательной комиссии, лишение наблюдателя аккредитации, принуждение избирателей к досрочному голосованию.

По данным Центризбиркома Беларуси, явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования, которое проводится с 4 по 8 августа, составила 12,75%. Основной день голосования на выборах президента — 9 августа.

В кампанию наблюдения «Право выбора» входят оппозиционные партии «Белорусский народный фронт» (БНФ), «Белорусская Христианская Демократия» (БХД), «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)», общественное объединение «Движение «За свободу», Объединенная гражданская партия (ОГП), «Белорусская партия «Зелёные», оргкомитет «Партии Свободы и Прогресса», профсоюз Радиоэлектронной промышленности.