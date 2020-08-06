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Медведчук и Кузьмин требуют расследовать действия Порошенко и Турчинова, скрывших принятый Радой закон об амнистии участников ЛДНР

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Медведчук и Кузьмин требуют расследовать действия Порошенко и Турчинова, скрывших принятый Радой закон об амнистии участников ЛДНР

В 2014 году спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов и Президент Украины Петр Порошенко скрыли от общественности закон об амнистии участников Л/ДНР, принятый Верховной Радой Украины во исполнение Минских соглашений. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин.

Кузьмин опубликовал два депутатских запроса, подготовленных им совместно с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком,на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумковаи Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовойо политическом мошенничестве украинской власти. Кузьмин подчеркнул, что депутатские запросы были сделаны в помощь новому руководителю украинской делегации в Минске Леониду Кравчуку.

«Как видите, во исполнение Минских соглашений в 2014 году Рада приняла закон об амнистии участников Л/ДНР, который должен был положить начало мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Однако, принятый 16.09.14 года в 12 часов 18 минут закон не только не был подписан спикером Турчиновым и президентом Порошенко — вся информация о его подписании была удалена с сайта Верховной Рады», - отметил Кузьмин.

Он также лично обратился к Леониду Кравчуку:

«Уважаемый Леонид Макарович! Если Вы действительно хотите мира и справедливости на Донбассе, то Вы просто обязаны поднять этот вопрос перед президентом Зеленским и добиться не только подписания принятого Радой закона, но и наказания всех, кто своими действиями нарушил Минские соглашения, Конституцию и законы Украины. Уверен, что участникам Нормандского формата будет очень полезно узнать об истинных целях, которые преследовала украинская власть, совершая политическое мошенничество в вопросах исполнения Минских соглашений», - добавил нардеп.

Он также обратил внимание Кравчука, что закон об амнистии участников Майдана спикер Рады Турчинов, «активный участник этого самого Майдана, подписал немедленно после голосования в Раде, хоть по закону о противодействии коррупции не имел права этого делать в связи с очевидным конфликтом интересов». По мнению Кузьмина – это цинизм и лицемерие «некоторых "героев революции", как они сами себя называют».

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«Надеюсь, с Вашей помощью, Леонид Макарович, и с помощью спикера Разумкова генпрокурор Венедиктова разберётся, наконец, в произошедших событиях и отправит на скамью подсудимых всех причастных к политическому мошенничеству бывших руководителей Украины», - резюмировал Кузьмин.

Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, ЛДНР
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