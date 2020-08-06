Шмыгаль поручил проверить как в Украине хранится аммиачная селитра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил до 15 сентября 2020 года сообщить о результатах проверки условий хранения аммиачной селитры в стране.

«Провести внеплановые мероприятия государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений», — сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Соответствующее поручение премьер Шмыгаль дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что о результатах проверки указанные лица должны проинформировать правительство до 15 сентября 2020 года.