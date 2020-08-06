Минздрав хочет делать 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Министерство здравоохранения Украины планирует в сентябре выйти на показатель 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Относительно ПЦР-тестов. Когда я возглавил Минздрав, в сутки проводили 200 тестов, а сегодня — почти 17 тыс. Задача — выйти в сентябре на 25 тыс. тестов в сутки», — сказал Степанов на брифинге во Львове в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, утвержден алгоритм тестирования людей с подозрением на коронавирус и контактных людей, чтобы «им делали тесты без проволочек».

«Но, конечно, возникают проблемы, поскольку не хватает людей и оборудования для проведения тестов. Мы признаем наличие проблем, но знаем, каким образом их решать», — сказал министр.

Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов находится во Львовской области с рабочей поездкой.