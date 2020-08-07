Под Киевом очередная авария – трое погибших

Вчера, 6 августа, в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

Так, сообщается, что ДТП произошло в Голосеевском районе на Столичном шоссе 26-го километра, информацию о ДТП спасатели получили около 16:36.

«На место происшествия были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что ДТП произошло с участием двух автомобилей „BMW“. В результате столкновения три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 г. р. Два человека 1997 и 1999 г. р. оказались заблокированными в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта было деблокирован пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.