На выборах в Беларуси за три дня досрочно проголосовала почти четверть избирателей

Явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%. Такие данные опубликованы в пятницу на сайте Центризбиркома страны.
Самая высокая явка зафиксирована в Гомельской области, где проголосовали 30,22% избирателей, внесенных в списки, самая низкая — в Минске — 18,89%. В Витебской области проголосовали 21,18%, в Минской — 20,84%, в Могилевской — 26,14%, в Гродненской — 20,05%, отмечается в сообщении ЦИК.
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и продлится по 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Отдать свой голос может любой избиратель, внесенный в списки. Подтверждения причин невозможности прийти на участок в основной день голосования — 9 августа — не требуется.
Всего, по информации ЦИК, в Беларуси зарегистрированы более 6,8 млн избирателей. Досрочное волеизъявление проходит более чем на 5,5 тыс. участков, включая 44 участка за рубежом.
Чтобы выборы состоялись, необходимо, чтобы в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Президент считается избранным, если за него отдали голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании.
На предыдущих президентских выборах, состоявшихся в 2015 году, за пять дней досрочно проголосовали 36,05% избирателей. Общая явка составила 87,22%. За Лукашенко свои голоса отдали 83,5% граждан, принявших участие в волеизъявлении.
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