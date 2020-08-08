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В РФ из-за коронавируса принудительно изолировали 500 человек

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В РФ из-за коронавируса принудительно изолировали 500 человек

Российские суды по заключениям прокуроров приняли решения о принудительной изоляции и госпитализации 500 человек из-за коронавируса, сообщается в субботу на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции — более 200, о принудительной госпитализации — более 300. Подавляющее большинство судебных постановлений вынесено в соответствии с заключениями участвовавших в делах прокуроров», — говорится в сообщении.

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В нем поясняется, что прокуроры ориентированы на обязательное участие в рассмотрении заявлений о госпитализации граждан, которые уклоняются от обследования в целях выявления коронавируса. «Речь идет о госпитализации в недобровольном порядке в медицинскую организацию, оказывающую соответствующую помощь в стационарных условиях. Прокурорам указано в случае необходимости обращаться самим в суд с такими заявлениями», — сообщили в российской Генпрокуратуре.

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