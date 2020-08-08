Шмыгаль прокомментировал поездку Медведчука в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что крайне отрицательно относится к пребыванию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука во временно оккупированном Россией Крыму.

«Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем он ни был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно », - отметил глава правительства в интервью интернет-изданию «Радио Свобода».

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил корреспонденту проекта «Крым.Реалии», что он поехал в аннексированный Крыму.

«Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму», — сказал он.