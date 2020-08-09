В Украине за сутки зафиксировали 1 199 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 9 августа лабораторно подтверждено 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 199.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения коронавируса.

По состоянию на воскресенье, 9 августа, выздоровели 43 972 украинца, из них – 317 за последние сутки. Не смогли справиться с осложнениями болезни 18 человек, с начала эпидемии – 1 897.

Антилидерами по количеству новых случаев заражения стали: Львовская (125), Ивано-Франковская (124), Харьковская (123), Черновицкая (104), Одесская (96) и Ровенская (93) области. В столице за сутки диагноз подтвердили у 120 киевлян.