Лукашенко пообещал не допустить хаоса и гражданской войны

Ситуация на выборах президента Беларуси находится под контролем. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент Александр Лукашенко после того, как отдал свой голос.
«Из-под контроля ничего не выйдет, — сказал он. — Это я вам гарантирую». «Это главная задача действующей власти, не только президента, — продолжил глава государства. — Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее».
Лукашенко заявил, что Беларусь не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов.
«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — сказал Лукашенко. При этом президент Белоруссии добавил, что власти страны предусматривают «всякие варианты».
Лукашенко заявил, что власти «призовут к ответственности» демонстрантов, если те будут нарушать закон.
Президент Беларуси заявил, что не слишком рассчитывает на международное признание выборов.
«Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: „Молодцы, белорусы“. Политика — это борьба», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, после того как отдал свой голос на одном из участков в Минске.
«Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, — продолжил Лукашенко. — Но исходить будем исключительно из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно».
Глава соседней страны также призвал не пугать его санкциями в случае непризнания выборов за рубежом.
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