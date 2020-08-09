Лукашенко пообещал не допустить хаоса и гражданской войны

Ситуация на выборах президента Беларуси находится под контролем. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент Александр Лукашенко после того, как отдал свой голос.

«Из-под контроля ничего не выйдет, — сказал он. — Это я вам гарантирую». «Это главная задача действующей власти, не только президента, — продолжил глава государства. — Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее».

Лукашенко заявил, что Беларусь не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — сказал Лукашенко. При этом президент Белоруссии добавил, что власти страны предусматривают «всякие варианты».

Лукашенко заявил, что власти «призовут к ответственности» демонстрантов, если те будут нарушать закон.

Президент Беларуси заявил, что не слишком рассчитывает на международное признание выборов.

«Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: „Молодцы, белорусы“. Политика — это борьба», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, после того как отдал свой голос на одном из участков в Минске.

«Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, — продолжил Лукашенко. — Но исходить будем исключительно из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно».

Глава соседней страны также призвал не пугать его санкциями в случае непризнания выборов за рубежом.