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Трамп назвал фейком планы добавить свой барельеф на гору Рашмор

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Трамп назвал фейком планы добавить свой барельеф на гору Рашмор

Президент США Дональд Трамп назвал фейком новость об обсуждении с властями Южной Дакоты появления своего изображения на горе Рашмор рядом с портретами четырех руководителей страны.

«The New York Times и CNN с его падающими рейтингами опубликовали фейк, что я говорил о желании разместить свой портрет на горе Рашмор. Никогда не выступал с таким предложением, даже несмотря на то, что за последние 3,5 года сделал для страны больше, чем любой другой президент», — заявил Трамп в своем Twitter.

NYT и CNN утверждали, что еще в 2018 году президент во время беседы с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм утверждал, что всегда мечтал, чтобы его портрет разместили на горе Рашмор. Ноэм говорила, что Трамп, по ее мнению, не шутил, а сотрудники президентской администрации в прошлом году якобы обращались к губернатору с таким предложением. В результате она ограничилась тем, что во время посещения Трампом штата подарила главе государства уменьшенную копию памятника, включавшую и его собственное изображение.

Памятник на горе Рашмор был создан в 1927 году по согласованию с президентом Кельвином Кулиджем и Конгрессом. Там высечены портреты четырех глав государства — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Монумент создавали 14 лет: работы прекратились в 1941 году со смертью скульптора Гутзона Борглума.

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В этом году 4 июля Трамп выступил в защиту памятника, критиковать который начали представители коренного населения США. Последние указывали, что территория, где стоит монумент, когда-то принадлежала индейцам, однако в 1870-е годы их силой выдавила оттуда американская армия. Тогда там нашли золото, и центральное правительство отказало индейцам в праве на резервацию в этом регионе.

Трамп заявил, что памятник на горе Рашмор «будет стоять всегда, как вечная память отцам-основателям страны».

США, Дональд Трамп
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