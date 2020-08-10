Трамп назвал фейком планы добавить свой барельеф на гору Рашмор

Президент США Дональд Трамп назвал фейком новость об обсуждении с властями Южной Дакоты появления своего изображения на горе Рашмор рядом с портретами четырех руководителей страны.
«The New York Times и CNN с его падающими рейтингами опубликовали фейк, что я говорил о желании разместить свой портрет на горе Рашмор. Никогда не выступал с таким предложением, даже несмотря на то, что за последние 3,5 года сделал для страны больше, чем любой другой президент», — заявил Трамп в своем Twitter.
NYT и CNN утверждали, что еще в 2018 году президент во время беседы с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм утверждал, что всегда мечтал, чтобы его портрет разместили на горе Рашмор. Ноэм говорила, что Трамп, по ее мнению, не шутил, а сотрудники президентской администрации в прошлом году якобы обращались к губернатору с таким предложением. В результате она ограничилась тем, что во время посещения Трампом штата подарила главе государства уменьшенную копию памятника, включавшую и его собственное изображение.
Памятник на горе Рашмор был создан в 1927 году по согласованию с президентом Кельвином Кулиджем и Конгрессом. Там высечены портреты четырех глав государства — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Монумент создавали 14 лет: работы прекратились в 1941 году со смертью скульптора Гутзона Борглума.
В этом году 4 июля Трамп выступил в защиту памятника, критиковать который начали представители коренного населения США. Последние указывали, что территория, где стоит монумент, когда-то принадлежала индейцам, однако в 1870-е годы их силой выдавила оттуда американская армия. Тогда там нашли золото, и центральное правительство отказало индейцам в праве на резервацию в этом регионе.
Трамп заявил, что памятник на горе Рашмор «будет стоять всегда, как вечная память отцам-основателям страны».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016