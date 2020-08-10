Китай ввел дополнительные антиамериканские санкции

Китайские власти ввели санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на шаги Министерства финансов США, предпринятые против официальных лиц континентального Китая и Гонконга. Об этом заявил в понедельник представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

«Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек, — рассказал он на регулярном брифинге. — Подобные шаги — наш ответ на ошибочные действия США».

По словам дипломата, это решение коснулось сенаторов Марко Рубио (от штата Флорида) и Теда Круза (от штата Техас), еще нескольких американских политиков.

«Я хочу подчеркнуть, что возвращение Гонконга Китаю, а также механизм „одна страна — две системы“ — это успешные шаги, которые встретили всеобщее одобрение. Население Гонконга при этом получило беспрецедентные права», — отметил Чжао Лицзянь.

Официальный представитель МИД КНР признал, что данному механизму, «доказавшему свою эффективность», в последнее время «брошены новые вызовы».

7 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга. В список лиц, на которых распространяются эти меры, попала глава администрации специального административного района Кэрри Лам.