За участие в несанкционированных акциях в Беларуси задержали около 3 тысяч человек

Около 3 тысяч человек задержаны в Беларуси за участие в несанкционированных массовых акциях 9 августа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел.

«В ночь с 9 по 10 августа 2020 года в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тысяч человек. Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах республики», — говорится в распространенном МВД сообщении.

В ведомстве заявили, что «в отношении нарушителей боевое оружие не применялось». «Погибших нет», — утверждают в МВД.

По информации МВД, в Минске около 22:00 в районе стелы «Минск — город Герой» протестующие «зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей».

Кроме того, добавили в МВД, активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, «где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции». «Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находилась в состоянии алкогольного опьянения», — утверждают в МВД.