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«Приватбанк» запустил биометрические терминалы для оплаты лицом

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«Приватбанк» запустил биометрические терминалы для оплаты лицом

Приватбанк объявил о запуске биометрических POS-терминалов FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации личности.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов рассказал, что «оплата лицом» пока доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, до конца 2020 года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.

«Для использования сервиса „оплата лицом“ клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем сделать три фото с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту», — говорится в сообщении.

Для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью идентификации личности после ввода суммы необходимо выбрать на терминале «оплата лицом», посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку «оплатить» и подтвердить операцию вводом пин-кода.

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«FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технический и физический контроль, шифрование данных при хранении и передаче», — заверили в банке.

ПриватБанк, FacePay24
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