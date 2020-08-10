«Приватбанк» запустил биометрические терминалы для оплаты лицом

Приватбанк объявил о запуске биометрических POS-терминалов FacePay24, которые позволяют оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации личности.
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов рассказал, что «оплата лицом» пока доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, до конца 2020 года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.
«Для использования сервиса „оплата лицом“ клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем сделать три фото с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту», — говорится в сообщении.
Для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью идентификации личности после ввода суммы необходимо выбрать на терминале «оплата лицом», посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку «оплатить» и подтвердить операцию вводом пин-кода.
«FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технический и физический контроль, шифрование данных при хранении и передаче», — заверили в банке.
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