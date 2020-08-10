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Зеленский обманул всех: Под маской «своего парня» оказался «третьесортный официант», - публицист

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Зеленский обманул всех: Под маской «своего парня» оказался «третьесортный официант», - публицист

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой обманул своих избирателей, заставив поверить в то, что к власти придет «человек из народа», который принесет процветание стране. Об этом идет речь в статье «Он не президент — он официант: Зеленский нас всех обманул», опубликованной на сайте ZIK.

Автор статьи приводит аналогию, относительно хороших менеджеров по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.

«Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале. Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он — президент, о котором мы все мечтали. Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео», — пишется в статье.

Автор отмечает, что по факту страной управляют иностранцы, «а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: «Чего изволите?»

«В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики — просто беспрецедентное! При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за „медицинской реформы“ закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить „беби-боксы“, потому, что их просто нет!» — возмущается публицист.

Он напомнил, что Зеленский обещал громкие посадки коррупционеров, а также завершение расследований громких уголовных дел. Но в итоге следствие так и топчется на месте.

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«Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов. Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер „Делфи“, который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной. Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности — его полное отсутствие», — резюмировал автор статьи.

Владимир Зеленский
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