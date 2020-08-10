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В Минске силовики снова жестко разгоняют протестующих

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В Минске силовики снова жестко разгоняют протестующих

Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили вечером в понедельник к разгону нескольких тысяч протестующих, собравшихся в центре Минска. Как передают СМИ с места событий, протестующие были зажаты силовиками с двух сторон на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы в районе Старого города.

Слышны крики и взрывы светошумовых гранат. К месту событий подтянуты подразделения Внутренних войск Беларуси.

Проводятся активные задержания манифестантов, при этом силовики действуют жестко.

На всех улицах в центре города дежурят усиленные наряды милиции. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее факт начала задержаний протестующих подтвердили в МВД Беларуси.

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Накануне в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах страны начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

Беларусь, выборы
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