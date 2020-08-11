В Украине 1158 новых больных коронавирусом

За сутки 10 августа в Украине зафиксировали 1158 новых случая заболевания COVID-19, при этом 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели от коронавируса.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Во Львовской области – 161 новый случай и 4 летальных за сутки. В Одесской области – 134 новых случая, 2 летальных.

В Харьковской области – 129 новых больных, 2 больных умерли.

В Киеве – 123 новых больных, без потерь. В Ивано-Франковской области – 114 новых случая, 2 умерших.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 83 115 человек. При этом 44 934 - выздоровели, 1951 - умерли.