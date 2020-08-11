В России впервые с апреля меньше 5 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 4 945, общее количество инфицированных достигло 897 599. Об этом сообщили журналистам во вторник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, в РФ впервые с 23 апреля за день выявили менее 5 тыс. случаев заражения, суточный рост десятый день не превышает 0,6%.

В свою очередь число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 130 против 70 днем ранее.

Всего в РФ умер 15 131 пациент. Согласно данным, доля умерших составляет 1,69% от общего числа заразившихся коронавирусом.