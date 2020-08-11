В Беларуси более 200 пострадавших в беспорядках попали в больницы

Более 200 человек, пострадавших во время беспорядков в Беларуси, находятся в стационарах, всем оказана необходимая помощь. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава страны.

«Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние два дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний день в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек», — говорится в сообщении.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

В воскресенье и понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Несколько тысяч человек задержаны.