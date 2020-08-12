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Стоит ли обращаться к финансовому консультанту, и в чем его польза?

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Стоит ли обращаться к финансовому консультанту, и в чем его польза?

Кто из нас не мечтает разбогатеть и жить лучше, чем сейчас? Чтобы достичь таких целей, необходимо уметь грамотно распоряжаться своими средствами. Одни люди предпочитают осваивать такую науку самостоятельно, извлекая полезный опыт из собственных ошибок. Сориентироваться им помогает полезная Информация о финансовой грамотностиДругие же нуждаются в профессиональных подсказках и хорошем руководстве. Получить их можно, обратившись к финансовому консультанту.

Такая практика широко принята на Западе. Но в нашей стране специалистов по финансам высокого уровня пока немного, да и степень доверия к ним оставляет желать большего. Финансовый консультант — это верный помощник и советник для тех, кто хочет, правильно распределять личный бюджет, составлять планы на будущее и копить деньги.  

Что это за профессия — финансовый консультант?

Независимый финансовый консультант — это такая же профессия, как менеджер, нотариус или аналитик. Это узкопрофильный специалист с соответствующим образованием, в задачи которого входят:

1)            Составление оптимального финансового планирования на кратко- и долгосрочную перспективу. Причем планы можно составить как для одного человека, так и для его семьи.

2)            Выбор подходящих средств и инструментов для реализации такого плана.

План составляется индивидуально, после того, как будет сделан своеобразный check up, где изучается текущее финансовое состояние клиента и его потенциальные возможности. К примеру, Вы неплохо зарабатываете в должности менеджера по продажам, но никак не можете насобирать на авто или собственное жилье. Личный финансовый консультант поможет диагностировать Ваше нынешнее финансовое состояние, найти «дыры» в бюджете и способы их закрытия. А также подскажет, насколько целесообразными будут крупные покупки, и как накопить на них нужную сумму.

Важно уметь: отличить независимого финансового эксперта от «зависимого», то есть привязанного к определенной организации. Увы, в последние годы стало модно использовать этот термин для банковских работников, брокеров и страховщиков, которые будут уговаривать Вас сделать банковский вклад или купить страховой полис. В отличие от них, независимый консультант мыслит гораздо шире, выбирая лучшие инструменты из имеющихся на рынке финансовых услуг, и оставляя окончательное решение за клиентом.

Какую пользу может принести консультация с фин экспертом?

Если у Вас нелады со здоровьем, Вы наверняка запишетесь к доктору, если возникли проблемы с авто — отправитесь на СТО. Точно так же нужно найти финансового консультанта, когда необходимо навести порядок в делах и разумно распределить свои средства.

Консультации с фин экспертом приносят такую практическую пользу:

  • Четкое планирование личных финансов (с обозначением конкретных целей и путей их достижения).
  • Обозначение способов накопления денег (сколько и куда вкладывать).
  • Создание эффективной защиты от жизненных рисков.
  • Составление инвестиционных проектов (где размещать средства, чтобы сохранить и приумножить их).

Каковы этапы сотрудничества с фин консультантом?

Первая встреча – знакомство, в ходе которого:

•        Клиент определяет для себя, насколько ему комфортно будет работать с консультантом, делает заключение о его квалификации и т.п.

•        Инвестиционный советник отвечает на вопросы клиента, параллельно делая вывод, чем он может быть полезен в данной ситуации.

Далее могут быть разовые консультации, где клиент получит ответы на конкретные вопросы, либо систематические встречи.

Резюмируя результат Вашей встречи

Помните: чтобы результаты сотрудничества с финансовым экспертом радовали, а не огорчали, придется тщательно выбирать его, ориентируясь на собственное впечатление либо интуицию. Хороший специалист не навязывает сомнительных схем, не предлагает заоблачных доходов, а только рекомендует реальные и достижимые методы накопления.

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