В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет

Работа мобильного интернета в Минске возобновилась после трехдневного перерыва, значительно улучшилось качество интернет-связи в целом. Об этом сообщают журналисты работающих в стране СМИ.
В районе 06:30 на мобильные телефоны пользователей в Минске стали приходить ранее не доставленные сообщения. Стало открываться большинство сайтов, в том числе новостных ресурсов. Появилась возможность пользоваться мобильными приложениями.
Однако остаются недоступными негосударственные сетевые издания, которые активно освещали события на улицах Минска и других городов страны. Также с перебоями открываются сайты ряда правозащитных организаций.
Обстановка на центральных улицах Минска при этом спокойная. Протестующих на улицах уже нет.
Интернет в Минске пропал утром в день голосования на выборах президента страны 9 августа. По заявлению президента Александра Лукашенко, сложности со связью возникли из-за кибератак из-за рубежа. Все эти три дня на улицах Минска проходили акции протеста в связи с результатами голосования, согласно которым победу одержал Лукашенко.
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