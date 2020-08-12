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Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

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Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

Кабинет министров Украины обновил критерии определения уровня эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Обновленные критерии Кабинету министров представил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он сообщил, что обновленная методика объединяет показатели количества новых случаев и динамику роста заболеваемости. Показатели количества заполненных пациентами с COVID-19 коек в медучреждениях и уровень тестирования останутся в методике.

Таким образом, уровень опасности будет определяться по трем критериям вместо четырех, как было ранее.

Степанов отметил, что обновленные показатели покажут, при каком уровне заболеваемости медицинская система может справляться с количеством заболевших COVID-19.

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Степанов также сообщил, что комиссия ТЭБ и ЧС будет принимать решения об установлении уровня эпидемической опасности каждые семь дней. При этом решение об ослаблении «красного», «оранжевого» и «желтого» уровня эпидопасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней.

«14 дней — это максимальный инкубационный период, и это тот период времени, когда мы можем достаточно четко определить, что ситуация на территории или в районе или городе полностью стабилизирована и мы можем смягчать уровень эпидопасности», — сказал он.

Кроме того, Кабмин установил, что если уровень заполненности коек в медучреждениях, определенных для пациентов с COVID-19, по всему региону пять дней подряд будет составлять 50% и более, на территории этого региона устанавливается «оранжевый» уровень эпидемической опасности.

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Если же уровень загруженности этих больниц будет превышать 75%, на территории области устанавливается «красный» уровень эпидопасности.

Кроме того, в обновленной методике Кабмин учел влияние показателей малых чисел при расчете критериев на 100 тыс. населения. В частности, обновленные подходы будут применяться к показателям, которые рассчитываются на 100 тыс. населения для административно-территориальных единиц с населением менее 70 тыс. человек.

«Были учтены особенности городов и областных центров, потому, что там есть определенная миграция: люди, которые живут рядом с городом, работают в областном центре. Это нужно было учесть. Это все учтено и определено, при каких показателях вновь выявленной заболеваемости за 14 дней устанавливается тот или иной уровень эпидопасности», — сказал Степанов.

Минздрав, коронавирус
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