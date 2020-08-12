Войти
Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу
соседи
Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу
Кабмин передал на приватизацию почти 200 объектов госсобственности
официально
Кабмин передал на приватизацию почти 200 объектов госсобственности

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В США не одобрят вакцину от COVID-19 пока не будет доказана ее безопасность

311
В США не одобрят вакцину от COVID-19 пока не будет доказана ее безопасность

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешит использование американской вакцины от нового коронавируса только тогда, когда будет доказана ее безопасность.

Об этом, как сообщается в среду в печатной версии газеты The Washington Post, заявил глава регулятора Стивен Хан.

«Нет таких обстоятельств, при которых FDA разрешит выпуск вакцины для использования населением, если не будет доказано, что она безопасна», — приводит издание слова Хана.

За вопросы, связанные с вакцинами, в FDA отвечает Центр биологических оценок и исследований (CBER). Как отмечает The Washington Post, руководитель этого подразделения FDA Питер Маркс, вероятно, в ближайшие несколько месяцев должен будет принять решение о том, достаточно ли эффективна и безопасна та или иная американская вакцина. «

По словам самого Маркса, он осознает, что ответственен за то, чтобы это решение не принималось в спешке. Как в свою очередь заявил газете один из его коллег, Маркс «не будет играть в политические игры». «Если на него будут оказывать давление, он заявит об этом публично или, возможно, уйдет в отставку», — цитирует The Washington Post коллегу Маркса. Уверенность в том, что решение руководителя CBER будет беспристрастным выразил и экс-глава FDA Скотт Готлиб.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США до конца этого года. На прошлой неделе в интервью радиостанции WTAM (город Кливленд, штат Огайо) хозяин Белого дома заявил, что американская вакцина от нового коронавируса может быть готова ко дню всеобщих выборов в США, 3 ноября.

Читайте также: Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Однако ее эффективность и безопасность в ряде стран подвергли сомнению.

США, вакцина, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016