В США не одобрят вакцину от COVID-19 пока не будет доказана ее безопасность

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешит использование американской вакцины от нового коронавируса только тогда, когда будет доказана ее безопасность.

Об этом, как сообщается в среду в печатной версии газеты The Washington Post, заявил глава регулятора Стивен Хан.

«Нет таких обстоятельств, при которых FDA разрешит выпуск вакцины для использования населением, если не будет доказано, что она безопасна», — приводит издание слова Хана.

За вопросы, связанные с вакцинами, в FDA отвечает Центр биологических оценок и исследований (CBER). Как отмечает The Washington Post, руководитель этого подразделения FDA Питер Маркс, вероятно, в ближайшие несколько месяцев должен будет принять решение о том, достаточно ли эффективна и безопасна та или иная американская вакцина. «

По словам самого Маркса, он осознает, что ответственен за то, чтобы это решение не принималось в спешке. Как в свою очередь заявил газете один из его коллег, Маркс «не будет играть в политические игры». «Если на него будут оказывать давление, он заявит об этом публично или, возможно, уйдет в отставку», — цитирует The Washington Post коллегу Маркса. Уверенность в том, что решение руководителя CBER будет беспристрастным выразил и экс-глава FDA Скотт Готлиб.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США до конца этого года. На прошлой неделе в интервью радиостанции WTAM (город Кливленд, штат Огайо) хозяин Белого дома заявил, что американская вакцина от нового коронавируса может быть готова ко дню всеобщих выборов в США, 3 ноября.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Однако ее эффективность и безопасность в ряде стран подвергли сомнению.