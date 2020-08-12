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Зеленский подписал закон о финансовых рынках

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Зеленский подписал закон о финансовых рынках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов» (законопроект № 2284).

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно одобрила его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.

Закон, являющийся обновленным законопроектом № 9035 «О деривативах и финансовых рынках» прошлого созыва парламента, имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Документ также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланированы введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг, регламентирует ликвидационный неттинг.

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В целом закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, однако отдельные пункты — с момента опубликования, а еще несколько — с 1 января 2022 года. В частности, именно до этого срока Нацбанк должен передать муниципальные облигации на обслуживание из своего депозитария в Национальный депозитарий Украины.

Владимир Зеленский, финансовые рынки
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Среда, 12 августа 2020
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