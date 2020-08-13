Двое украинских военных подорвались на взрывчатке в Донецкой области

Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе в четверг, сообщается на странице Оперативно-тактической группировки «Восток» в соцсети Facebook.

«В Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения... Раненый военный оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.