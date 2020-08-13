Белорусские ученые требуют от властей прекратить насилие со стороны силовиков

Более 1 тыс. преподавателей, ученых и сотрудников ряда научных учреждений Беларуси опубликовали публичное заявление, в котором потребовали от властей прекратить насилие со стороны силовиков во время протестов, сообщает сетевое издание tut.by.

«Нас глубоко ранят и возмущают действия силовых структур, которые необоснованно применяют в последние дни беспрецедентную по масштабам и жесткости силу в отношении тысяч мирных белорусов», — сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что использование спецсредств (резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа) водометов и другой спецтехники, применение физической силы со стороны силовых структур во время мирных протестов против невооруженных людей нарушает гражданские права, предусмотренные в конституции«.

Ученые потребовали «прекратить насилие против мирных белорусов». Они также настаивают на проведении «независимого расследования каждого акта проявления жестокости».

Также в заявлении выражается сомнение в официальных данных по итогам воскресных президентских выборов. «Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов и недовольны тем, каким образом была организована кампания про проведению выборов», — отмечается в документе.

Среди подписантов заявления нет академиков и крупных научных руководителей. Однако свои подписи поставили сотни докторов и кандидаты наук, аспиранты и магистранты ряда академических институтов (биофизики и клеточной инженерии, физико-органической химии, природопользования), Белгосуниверситета.