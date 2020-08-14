В Украине заработала платежная система Facebook Pay

Платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины — он позволяет украинским пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети.
Об этом сообщает Liga.Tech.
Отмечается, что редактору издания удалось привязать к сервису банковскую карту Mastercard и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook.
«Платеж прошел в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal», — говорится в сообщении.
Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвование через встроенный механизм сбора денег и купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блоггеров.
Пока Facebook Pay доступен только в десктопной версии.
В ноябре 2019 года компания Facebook представила Facebook Pay — единую систему онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.
Отмечается, что с помощью Facebook Pay пользователи смогут переводить деньги друзьям, оплачивать товары в разделе Marketplace и билеты на мероприятия, собирать и делать пожертвования и совершать покупки внутри встроенных приложений.
Пока неизвестно, какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp.
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