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Зеленский хочет, чтобы белорусы нашли мирный и демократический выход из конфликта

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Зеленский хочет, чтобы белорусы нашли мирный и демократический выход из конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

«Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой», — написал Зеленский на странице в Фейсбуке в пятницу.

Президент Украины отметил, что Беларусь сейчас сильно страдает и ищет решение и выход из очень непростой ситуации, в связи с чем каждый день случаются эксцессы.

«В частности с нашими гражданами, оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина», — добавил глава государства.

По словам Зеленского, также сейчас ведутся переговоры по освобождению еще одного задержанного украинца — Романа Шишко, который находится в изоляторе г.Бреста. «Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой», — написал президент.

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Глава государства подчеркнул, что незаконно задержанные 12 августа украинские правозащитники и журналисты не нарушали законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве.

«Сейчас они в полной безопасности. Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси», — подытожил Зеленский.

Беларусь, Владимир Зеленский
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