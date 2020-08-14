Лукашенко опроверг слухи о том, что находится за границей

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в пятницу о том, что он «живой и не за границей». Заявление главы государства было сделано на совещании по работе строительной сферы.
«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые „свядомыя“ раскручивают — „президент покинул страну и находится за границей“. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — приводит слова президента агентство БелТА.
Он также предупредил о негативных последствиях забастовок на предприятиях страны.
Как говорится в сообщении агентства, таким образом глава государства на совещании по работе строительной отрасли прокомментировал попытки «раскачивания» трудовых коллективов в Беларуси.
Президент добавил, что забастовки смогут привести к потере экспортных доходов и будут выгодны только иностранным конкурентам в Германии, Канаде, России и США.
Лукашенко пояснил, что доходы на экспортных рынках в случае забастовок потеряет компания «Беларуськалий». «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал президент Беларуси.
Он также предупредил о возможных потерях Минского тракторного завода и других машиностроительных предприятий. «Ради бога: вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — отметил Александр Лукашенко.
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