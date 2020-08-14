С понедельника в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в «желтой» зоне эпидемической опасности, сообщил мэр Виталий Кличко.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирус, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко на брифинге в пятницу.

«С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

— пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты — масок;

— пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

— запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

— проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

— организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

— заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

— общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения», — рассказал мэр.

«Ситуация — неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирус....Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно», — подытожил Кличко.