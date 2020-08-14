Глава белоруской церкви призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Александру Лукашенко с призывом остановить насилие.
«Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко», — рассказал агентству ТАСС председатель синодального информационного отдела протоиерей Сергий Лепин в пятницу.
В то же время белорусское государственное информагентство БелТА сообщает, что митрополит Павел призвал белорусов к «сдержанности и мудрости» и заявил о недопустимости использования крестных ходов в политических целях.
10 августа митрополит Павел поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, а после начала в стране массовых протестов, участники которых обвиняют главу государства в фальсификации результатов голосования, начал призывать к миру. «Давайте вместе остановим вражду и ненависть», — заявил митрополит 12 августа, отметив, что обращается в том числе и к тем, кто прибыл в Беларусь, чтобы «покуражиться».
В своем обращении к журналистам он отметил, что остановиться должны обе стороны.
В четверг, 13 августа, на сайте Белорусской православной церкви было опубликовано обращение к верующим с призывом возносить специальные молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу и текст такой молитвы. «Низпосли, Господи, мир Твой на предержащие власти страны нашея и на всех, живущих в ней», — говорилось, в частности, в молитве.
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