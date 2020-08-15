Трамп навестил младшего брата в госпитале в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп навестил в пятницу своего младшего брата Роберта в госпитале в Нью-Йорке. Пресс-пул Белого дома распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего он зашел в здание. Других подробностей не приводится.
Телекомпания ABC ранее сообщала о госпитализации Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщают, о каких именно проблемах со здоровьем идет речь.
«У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке», — сказал Трамп ранее на пресс-конференции. По его словам, Роберт переживает «тяжелые времена».
После посещения госпиталя глава американской администрации отправился в Бедминстер (штат Нью-Джерси).
Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016