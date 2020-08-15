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Трамп навестил младшего брата в госпитале в Нью-Йорке

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Трамп навестил младшего брата в госпитале в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп навестил в пятницу своего младшего брата Роберта в госпитале в Нью-Йорке. Пресс-пул Белого дома распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего он зашел в здание. Других подробностей не приводится.

Телекомпания ABC ранее сообщала о госпитализации Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщают, о каких именно проблемах со здоровьем идет речь.

«У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке», — сказал Трамп ранее на пресс-конференции. По его словам, Роберт переживает «тяжелые времена».

После посещения госпиталя глава американской администрации отправился в Бедминстер (штат Нью-Джерси).

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Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Книга вышла в свет в июле, в ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Дональд Трамп
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