С начала суток на Донбассе не стреляют

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сказал на брифинге представитель пресс-службы Минобороны Михаил Шаравара.

«С начала этих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина», — сказал он.

По его словам, ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неукоснительно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника.

Представитель Минобороны также напомнил, что в пятницу, 14 августа, в районе проведения ООС были зафиксированы четыре нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Он подчеркнул, что в двух случаях это были провокации с использованием стрелкового оружия. Так, утром и днем противник совершил обстрел по позициям украинских бойцов в районе Авдеевки.

Учитывая тот факт, что обстрелы имели провокационный характер и не несли угрозы жизни и здоровью украинских военных, ответный огонь не открывался.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет, добавил представитель МОУ.

Он также отметил, что, как сообщалось ранее, враг продолжает вести инженерные работы на отдельных участках фронта, что является нарушением достигнутых договоренностей. 14 августа украинскими военными зафиксированы два факта дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку от населенных пунктов Хутор Вольный и Новгородское.