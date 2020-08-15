Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник поедет на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где ответит на вопросы, которые волнуют трудовые коллективы. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА.

«Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы... На эти вопросы они услышат мой ответ», — цитирует агентство белорусского лидера. По его словам, посещение МЗКТ запланировано на 17 августа.

В Беларуси, где 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, неделю не утихают акции протеста и митинги несогласных с итогами волеизъявления. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

МЗКТ — открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Это предприятие разрабатывает и реализует транспортные решения для перевозки тяжелых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости, а также подвижные части военной техники. На заводе работают порядка 5 тыс. человек.