Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник поедет на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где ответит на вопросы, которые волнуют трудовые коллективы. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА.
«Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы... На эти вопросы они услышат мой ответ», — цитирует агентство белорусского лидера. По его словам, посещение МЗКТ запланировано на 17 августа.
В Беларуси, где 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, неделю не утихают акции протеста и митинги несогласных с итогами волеизъявления. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
МЗКТ — открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Это предприятие разрабатывает и реализует транспортные решения для перевозки тяжелых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости, а также подвижные части военной техники. На заводе работают порядка 5 тыс. человек.
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