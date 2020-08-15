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Лукашенко отказался от международных посредников для урегулирования ситуации в Беларуси

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Лукашенко отказался от международных посредников для урегулирования ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с участием зарубежных посредников для урегулирования ситуации в стране.

«За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники», — сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Беларуси в субботу.

«Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — добавил он.

Президента цитирует госагентство БелТА.

«Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?» — подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к участникам совещания, он сказал: «Ситуацию мы удержим».

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — полагает Лукашенко.

При этом, по его словам, «я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались».

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«Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», — заявил Лукашенко.

Беларусь, Александр Лукашенко
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