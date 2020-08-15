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Заседание белорусско-украинского совета делового сотрудничества пройдет 8 октября

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Заседание белорусско-украинского совета делового сотрудничества пройдет 8 октября

Заседание белорусско-украинского совета делового сотрудничества пройдет 8 октября в городе Гродно в Беларуси. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА со ссылкой на белорусскую торгово-промышленную палату (БелТПП).

На форуме будут рассмотрены перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия, проблемные вопросы ведения бизнеса. Участники обменяются мнениями и проведут переговоры о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах. Планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

Ожидается, что в сессии консультативного делового совета примут участие белорусский посол в Украине Игорь Сокол, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, председатель БелТПП Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Заседание состоится в рамках III Форума регионов Беларуси и Украины.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что президент Владимир Зеленский не планирует визит в Беларусь до стабилизации ситуации с протестами в стране, проходящими после президентских выборов. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко направил Зеленскому приглашение посетить его страну в октябре, стороны обсуждали организацию визита. Зеленский должен был принять участие в форуме регионов двух стран в Гродно.

Беларусь, Владимир Зеленский
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