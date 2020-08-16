В мире зафиксирован новый суточный рекорд заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном суточном приросте новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Об этом сообщает DW.

По данным ВОЗ по состоянию на вечер 15 августа, за 24 часа были зафиксированы 294 тысячи новых случаев заражения, что на 2 тысячи превышает предыдущий рекорд от 31 июля. Наиболее пострадавшие страны в абсолютных числах — США, Бразилия и Индия.

При этом, согласно данным экспертов, значительное количество заражений не фиксируется статистикой. Ведь есть страны, в которых даже не делают тестов.

Согласно данным сайта Worldometer, в мире на сегодняшний день зафиксированы 21617972 случая заболевания COVID-19, в частности 769006 летальных, выздоровели 14334222 человека.