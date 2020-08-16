В начале недели в Украине потеплеет

В понедельник, 17 августа, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплый воздух, который распространяется с Балкан, сообщает Укргидрометцентр.
На Закарпатье, в Карпатах, днем и на Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15 °, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 25-30°.
В Киеве — без осадков; температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 августа самая высокая температура днем была 35,7 градусов тепла в 2010 году, самая низкая — ночью 6,4 градусов выше ноля в 1885 году.
Во вторник, 18 августа, в западных и местами в Житомирской области пройдут кратковременные дожди, грозы; на остальной территории — без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 19°; днем 27-32°, в западных областях 23-28°.
В Киеве 18 августа — без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.
16 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре в пределах Киева 21°.
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