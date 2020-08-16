Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Балтии и Украины «приказывают» провести в стране новые президентские выборы. Он категорически отвергает такую возможность.
«Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор», — заявил Лукашенко, выступая в воскресенье перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости в Минске, перед Домом правительства.
По словам президента, в случае повторных выборов «мы погибнем как государство, как нация».
Лукашенко также считает, что в Европе хотят построить цепь от Вильнюса до Киева из 300 тыс. человек, и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства. «Эта цепь — санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы», — заявил Лукашенко.
Он также заявил, что «нам предлагают новое правительство — их уже составили за рубежом — целых два, и не могут разобраться, кто приедет нами руководить». «Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать», — сказал Лукашенко.
По его словам, существует угроза прихода солдат НАТО в Белоруссию. «Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет — без меня!» — добавил Лукашенко.
«Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать», — подчеркнул он.
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