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В Офисе президента Украины назвали неправдой слова Лукашенко

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В Офисе президента Украины назвали неправдой слова Лукашенко

В Офисе президента Украины опровергают заявление белорусского руководства о том, что украинская сторона якобы в приказном порядке настаивает на проведение повторных выборов президента в Беларуси и подчеркивают, что уважают политические границы каждой нации и не вмешиваются в решение вопросов о выборах в других странах.

«Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины „приказывает“ провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются исключительно Беларуси и внутреннего недоверия?», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента в воскресенье.

В ведомстве отмечают, что межгосударственные отношения — «это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок, так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра».

При этом в Офисе главы государства призвали руководство Беларуси уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу, подчеркнув, что от этого зависит будущее не только государства, но и политиков. «Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любыми политиками», — отмечают в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что «Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них».

«Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, — а мир видит, что доверия и близко нет — то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес „руководства другой страны“ не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие», — подчеркнули в Офисе президента Украины.

Ранее в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в воскресенье перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости в Минске заявил, что страны Балтии и Украины «приказывают» провести в стране новые президентские выборы и категорически отвергнул такую возможность, заявив, что в таком случае «мы погибнем как государство, как нация».

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«Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор», — сказал он.

Беларусь, Офис президента
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