Коронавирус COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Об этом вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон написали в статье для Independent Science News.

Они рассказали об обнаружении диссертации врача Ли Сю, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань. Восемь лет назад они в течение двух недель очищали шахту (расположена в нескольких тысячах километров от города Ухань, где произошла вспышка вируса в конце прошлого года) от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19 (пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура). Заболевшим понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли. «Доказательства, содержащиеся в диссертации, заставили нас пересмотреть все то, что, как мы думали, мы знали о происхождении COVID-19», — говорится в статье.

Ученые также сообщили, что анализы шахтеров были направлены в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Таким образом, как подчеркнули исследователи, есть основание полагать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

В разговоре с New York Post Латэм заявил, что коронавирус «почти наверняка ускользнул» из лаборатории в Ухане. Оба ученых, как пишет издание, полагают, что вирус, которым заразились шахтеры, «превратился» в SARS CoV-2, «необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека», а образцы каким-то образом «сбежали» из лаборатории в прошлом году, запустив таким образом пандемию.

По официальной версии властей Китая, коронавирус COVID-19 начал распространяться в конце декабря прошло года. Очагом распространения вируса стал рынок в городе Ухань. Споры о том, каким образом появилась инфекция, начались еще в январе. Тогда сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в Ухане расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус». Таким образом, он намекнул на искусственное происхождение COVID-19. Позднее Пекин неоднократно опровергал эту версию, заявляя, что любые теории, связывающие появление коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие».

В мае The Daily Telegraph опубликовала выдержки из 15-страничного доклада, который подготовили западные спецслужбы. В нем утверждалось, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, таким образом подвергая риску другие страны. Также в нем говорилось, что КНР уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины.