Войти
Шмыгаль заметил восстановление украинской экономики
позиция
Шмыгаль заметил восстановление украинской экономики
Зеленский прокомментировал передачу «вагнеровцев» РФ
официально
Зеленский прокомментировал передачу «вагнеровцев» РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

медицина
RSS

У ученых есть новая версия появления коронавируса COVID-19

570
У ученых есть новая версия появления коронавируса COVID-19

Коронавирус COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Об этом вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон написали в статье для Independent Science News.

Они рассказали об обнаружении диссертации врача Ли Сю, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань. Восемь лет назад они в течение двух недель очищали шахту (расположена в нескольких тысячах километров от города Ухань, где произошла вспышка вируса в конце прошлого года) от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19 (пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура). Заболевшим понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли. «Доказательства, содержащиеся в диссертации, заставили нас пересмотреть все то, что, как мы думали, мы знали о происхождении COVID-19», — говорится в статье.

Ученые также сообщили, что анализы шахтеров были направлены в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Таким образом, как подчеркнули исследователи, есть основание полагать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

В разговоре с New York Post Латэм заявил, что коронавирус «почти наверняка ускользнул» из лаборатории в Ухане. Оба ученых, как пишет издание, полагают, что вирус, которым заразились шахтеры, «превратился» в SARS CoV-2, «необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека», а образцы каким-то образом «сбежали» из лаборатории в прошлом году, запустив таким образом пандемию.

По официальной версии властей Китая, коронавирус COVID-19 начал распространяться в конце декабря прошло года. Очагом распространения вируса стал рынок в городе Ухань. Споры о том, каким образом появилась инфекция, начались еще в январе. Тогда сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в Ухане расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус». Таким образом, он намекнул на искусственное происхождение COVID-19. Позднее Пекин неоднократно опровергал эту версию, заявляя, что любые теории, связывающие появление коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие».

Читайте также: Трампа начал сокращать отставание от Байдена

В мае The Daily Telegraph опубликовала выдержки из 15-страничного доклада, который подготовили западные спецслужбы. В нем утверждалось, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, таким образом подвергая риску другие страны. Также в нем говорилось, что КНР уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 августа 2020
Воскресенье, 16 августа 2020
Суббота, 15 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016