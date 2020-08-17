Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 над количеством выздоровевших зафиксировано за минувшие сутки во всех областях Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Ривненской области (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской области (164), больше всего выздоровевших — в Ивано-Франковской (128) и Черновицкой (56) областях. Во Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100. В 11 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 16 из 24 областей — новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г. Киеве и Львовской области, а ниже 50 — только в Кировоградской области.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, выявлено 1 464 новый случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 342 выздоровели. Сейчас болеет 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.