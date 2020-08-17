Нацбанк за неделю выкупил с межбанка 223 млн долларов

На прошлой неделе (10-14 августа) интервенции НБУ по покупке валюты на межбанковском рынке составляли 223 млн долларов.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.
Отмечается, что все 223 млн долларов НБУ купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты.
В течение 3-7 августа НБУ купил на межбанке 40 млн долларов — это почти в шесть раз меньше по сравнению с прошлой неделей, также не проводя интервенции по продаже валюты.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,278 млрд долларов и продал на 3,292 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,1 млн долларов.
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