Правительство проверит больницы перед второй волной коронавируса

Правительство Украины проведет проверку больниц в рамках подготовки к возможной второй волне эпидемии COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
«Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 — это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус», — подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба президента.
Шмыгаль также отметил, что основная причина распространения коронавируса на западе Украины — свадьбы и религиозные обряды. Кроме того, было зафиксировано 114 тыс. нарушений при использовании приложения «Дий вдома».
Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению гражданами карантинных мер.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, выявлено 1 464 новый случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 342 выздоровели. Сейчас болеет 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.
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