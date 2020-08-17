Лукашенко назвал условие существования Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна существует благодаря его жесткости. Об этом он сказал в ходе своего выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей, которые вышли на забастовку, передает БелТА.

«Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», — заявил президент.

В то же время Лукашенко отметил, что он «не вечный».

«Если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал он.

После выборов президента в Беларуси начались массовые акции протеста. По итогам голосования, объявленным Центризбиркомом, с результатом 80% голосов победил Лукашенко. Его основная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10%. В штабе последней обвинили власти республики в фальсификации результатов выборов. По его оценкам, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.