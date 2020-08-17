Лукашенко назвал условие существования Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна существует благодаря его жесткости. Об этом он сказал в ходе своего выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей, которые вышли на забастовку, передает БелТА.
«Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», — заявил президент.
В то же время Лукашенко отметил, что он «не вечный».
«Если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал он.
После выборов президента в Беларуси начались массовые акции протеста. По итогам голосования, объявленным Центризбиркомом, с результатом 80% голосов победил Лукашенко. Его основная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10%. В штабе последней обвинили власти республики в фальсификации результатов выборов. По его оценкам, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016